【逃犯條例】示威者多區快閃堵路　稱要消耗警力免被捕 (01:23)

雷射筆射平民被制止

有別於以往長時間對峙，示威者昨午約4時在大埔南運路，遠未到警方封鎖線之處集結，設下路障。示威者與警方對峙逾1小時後，天色尚未入黑，他們便決定撤離，乘東鐵線離開大埔，約傍晚6時到達大圍站，在大圍美田路、車公廟路、紅梅谷路的迴旋處設路障。部分示威者以雷射筆射向在天橋上拍攝的人，其後隨即有其他示威者制止，呼籲不要射平民，大喊「laser係射狗，唔係射人」。

快速轉場圖耗警體力

有份參與行動、約20多歲的李先生表示，行動屬「快閃」，由於警方早在大埔設防，為減少示威者「落單」機會，故短時間轉移陣地。至於為何選擇大圍，他說因沙田已去過，大圍屬東鐵沿線而且較近，之前亦沒去過。20多歲Alan（化名）自言走在示威「前線」，他認為「別人（警察）已準備好了，故轉另一個他沒準備的地方」，最好就是不要有人被捕。20多歲的陳小姐和Mary（化名）同行，她們一起到大圍，在警方發射催淚彈前向記者表示，警察換了驅散方式，「唔放彈，直接捉人」，故希望通過快速轉場，「損耗警方體力」。

快閃地點「最大聲」決定

昨到過6處快閃的示威者阿明（化名）認為，若以「捉弄警察」的目的來說，行動應成功一半。他認為Telegram消息太多，消化不了，亦不看連登討論區，「有出過去，也知道連登是廢」，資料未必準確。他說，快閃行動大多是現場商討下個行動地點，討論得「最大聲」的地點就去那裏，有多些人以確保不「落單」，惟他稱很多時到達行動地點，人群已散去。

另一名示威者阿龍（化名）表示，他由紅隧到達尖沙嘴警署，該處已發射催淚彈，有感警方已「不會再對峙」，但認為每次轉場也「分薄」了示威者人數，因總有人會選擇留下。

盼香港脫離殖民狀態

反修例示威者不時大喊「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」等口號。Alan稱，對他來說，「光復香港時代革命」就代表是希望「香港獨立」，盼香港脫離殖民狀態，包括英國和中國，「對我來說是（港獨），但對好多人來說未必」。

Alan認為，港府現被中國控制，舉例高官委任、《逃犯條例》等也傾向內地政府，故他期望通過影響社會運作的行動，迫使政府正式撤回修訂《逃犯條例》，讓香港取回制定政策的自由。被問到怎樣看特首林鄭月娥指示威者行動是挑戰國家主權，Alan認為，只要是政府不喜歡的，也會被定義是挑戰國家主權，「不滿意，就定為港獨，各種方法說（我們）不合法」。

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