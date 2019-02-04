【區議會選舉】「反自動當選運動」9人擬選「白區」　圖阻建制派自動當選 (20:55)

黃大仙區議員譚香文為發起人之一的「反自動當選運動」，今日（10日）舉行新聞發布會，劍指11月的區議會選舉，目標填滿全港所有「白區」、即建制參選人可望自動當選的選區，阻止建制派自動當選；暫時有9名成員正積極考慮參選「白區」，包括警察總部前餐廳經理徐逸昇、人民力量前成員李煒鋒等。不過，9人中有5人與其他泛民人士「撞區」。運動另一名發起人、不欲提供全名的蔡先生稱，正約見「撞區」一方見面，若「傾唔掂」建議搞初選。
「反自動當選運動」稱，截至目前估計餘下約有15個「白區」，運動有數個目標，包括協調各區積極參選人士填補所有「白區」、為素人及獨立人士提供助選支援等。另一運動發起人、大律師霍嘉誌表示，目標是重奪區議會、爭取「雙普選」，令民主派在特首選委中取得逾500席位。
9人包括教師、議員助理、工程師等，挑戰的選區位於天水圍、黃大仙、中西區等。「6.12衝突」後辭去警察總部餐廳經理的徐逸昇正積極考慮出選北區盛福選區，他批評建制派有很多議員在無對手下自動當選，反問他們有否兌現服務承諾。不過，他與新民主同盟擬派出的黃良喜撞區。
前人力成員、立法會議員陳志全前議助李煒鋒2015年曾參選禾輋選區落敗，他稱2014年佔領運動後感到失望，過去幾年沒有參與政治，到深圳發展英語教育軟件業務。他說，見到香港人在反修例運動的堅持，決定退出深圳業務，以獨立身分重投政治，積極考慮出選天水圍頌栢選區。
「反自動當選運動」9名積極考慮參選者：
*徐逸昇（飲食業、警總前餐廳經理）-北區盛福選區
李煒鋒（前人民力量成員）-天水圍頌栢選區
丁偉良（中學教師）-中西區山頂選區
*張隆（譚香文議員助理）-觀塘曉麗選區
*黃俊森（客戶服務）-天水圍富恩選區
*鄭詩陶（譚香文議員助理）-黃大仙鳳凰選區
*歐頌賢（機械工程師）-中西區大學選區
莊鼎威（香港航空學院客席高級講師）-黃大仙龍趣選區
鄭鳳娟（資深採購主任）-未有固定選區或寶馬山選區