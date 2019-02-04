【區議會選舉】「反自動當選運動」9人擬選「白區」　圖阻建制派自動當選 (20:55)

「反自動當選運動」稱，截至目前估計餘下約有15個「白區」，運動有數個目標，包括協調各區積極參選人士填補所有「白區」、為素人及獨立人士提供助選支援等。另一運動發起人、大律師霍嘉誌表示，目標是重奪區議會、爭取「雙普選」，令民主派在特首選委中取得逾500席位。

9人包括教師、議員助理、工程師等，挑戰的選區位於天水圍、黃大仙、中西區等。「6.12衝突」後辭去警察總部餐廳經理的徐逸昇正積極考慮出選北區盛福選區，他批評建制派有很多議員在無對手下自動當選，反問他們有否兌現服務承諾。不過，他與新民主同盟擬派出的黃良喜撞區。

前人力成員、立法會議員陳志全前議助李煒鋒2015年曾參選禾輋選區落敗，他稱2014年佔領運動後感到失望，過去幾年沒有參與政治，到深圳發展英語教育軟件業務。他說，見到香港人在反修例運動的堅持，決定退出深圳業務，以獨立身分重投政治，積極考慮出選天水圍頌栢選區。

「反自動當選運動」9名積極考慮參選者：

*徐逸昇（飲食業、警總前餐廳經理）-北區盛福選區

李煒鋒（前人民力量成員）-天水圍頌栢選區

丁偉良（中學教師）-中西區山頂選區

*張隆（譚香文議員助理）-觀塘曉麗選區

*黃俊森（客戶服務）-天水圍富恩選區

*鄭詩陶（譚香文議員助理）-黃大仙鳳凰選區

*歐頌賢（機械工程師）-中西區大學選區

莊鼎威（香港航空學院客席高級講師）-黃大仙龍趣選區

鄭鳳娟（資深採購主任）-未有固定選區或寶馬山選區

*為與其他民主派有撞區情況

資料來源：反自動當選運動