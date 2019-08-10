【逃犯條例】港島深水埗多個康文署設施　8‧11暫停開放或提早關閉 (19:36)

有市民申請明日（11日）在港島東舉行集會及遊行，僅維園集會獲警方發不反對通知書，遊行仍待上訴結果。另原定明日的深水埗區遊行，遭警方發出反對通知，上訴亦被駁回。康文署宣布，預計明日多區有大型群眾活動，多個公共設施將暫停開放或提早關閉。