【逃犯條例】港島深水埗多個康文署設施　8‧11暫停開放或提早關閉 (19:36)

有市民申請明日（11日）在港島東舉行集會及遊行，僅維園集會獲警方發不反對通知書，遊行仍待上訴結果。另原定明日的深水埗區遊行，遭警方發出反對通知，上訴亦被駁回。康文署宣布，預計明日多區有大型群眾活動，多個公共設施將暫停開放或提早關閉。
港島區：維園的游泳池、網球場和草地滾球場、鰂魚涌公園的足球場和網球場、銅鑼灣運動場、渣華道體育館、鰂魚涌體育館、香港中央圖書館、電氣道公共圖書館、北角公共圖書館、鰂魚涌公共圖書館和香港電影資料館明日將提早於下午1時關閉；西灣河文娛中心明午2時關閉；油街實現明日暫停開放。
深水埗區：深水埗運動場、深水埗公園游泳池、長沙灣體育館、北河街體育館、李鄭屋漢墓博物館和元州街公共圖書館，明日將提早於下午1時關閉。
康文署表示，區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民前往該區的場地前應先致電有關場地查詢。
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