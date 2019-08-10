【逃犯條例】福建社團聯會籲會員留家「自衛」　主席：我哋好理性 (18:04)

該會榮譽顧問盧文端在台上發言時，呼籲會員明日（11日）克制、不要外出，稱「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自衛」。對於盧文端的呼籲，以及網上有傳明日有福建幫派針對示威者的行動，該會主席吳換炎在會後強調，明日沒有行動，「我哋好理性，要安定和諧，所以唔會做嘢」；又稱「自衛」是呼籲會員留在家中，如見衝突則報警。

吳換炎表示，誓師大會是呼籲會員保持克制及冷靜；周一（5日）發生懷疑黑社會襲擊事件與聯會無關，他不知道是誰所做。他又說，譴責所有暴力行為，包括7月21日元朗白衣人襲擊事件。

該會榮譽主席吳良好指出，「愛國愛港陣營要打好區議會選戰」，「確保區議會過半數」，呼籲鄉親積極動員。不同聯會代表發言後，參加者高唱《愛拼才會贏》，誓師大會舉行近個半小時後結束。

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