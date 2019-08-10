【逃犯條例．機場集會】巨型字牌諷「過期催淚彈」 (21:00)

【21:00】連儂牆於機場變奏成「連儂地板」，讓較上樓層的旅客也可看到香港人的聲音，其中最搶眼的巨型字牌寫上「Welcome to the City of expired Tear Gas」（歡迎來到過期催淚彈之城），意指社會有聲音質疑警方向人群發射過期催淚彈。
懂德語的趙小姐身穿黑衣，下午手寫了兩張德語字牌，簡介《逃犯條例》爭議和香港人的五大訴求，以及警方濫用催淚彈令眾多市民受傷等情況。趙小姐下午3時起靜靜地在接機大堂展示紙牌，她說今日是第一次舉牌，想親身跟旅客解釋香港情況，雖然展示了數小時仍未遇到德國旅客，但已有不少途人拍照，說要傳給德國朋友看。
【17:11】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民昨（9日）發起一連三天在機場「萬人接機」。黑衣市民今（10日）續坐滿接機大堂A、B區，展示自製文宣及派發傳單予抵港旅客。集會者不時高叫「香港人加油」、「黑警無恥」等口號。
立法會議員譚文豪下午在facebook上載機場集會照片，表示市民派發傳單，提醒遊客香港警察不會以英文示警，且會在銅鑼灣、旺角等旅遊購物區發射「過期催淚彈」。
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