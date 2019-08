【逃犯條例．機場集會】巨型字牌諷「過期催淚彈」 (21:00)

【21:00】連儂牆於機場變奏成「連儂地板」,讓較上樓層的旅客也可看到香港人的聲音,其中最搶眼的巨型字牌寫上「Welcome to the City of expired Tear Gas」(歡迎來到過期催淚彈之城),意指社會有聲音質疑警方向人群發射過期催淚彈。