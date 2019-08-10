【逃犯條例】回應英外相促獨立調查　林鄭：監警會正工作 (16:34)

特首辦表示，林鄭月娥在20多分鐘通話中，向藍韜文強調自回歸以來，「一國兩制」在香港特別行政區成功落實；堅守法治是香港的核心價值。她又稱港府尊重市民對廣泛議題有不同意見及行使言論和集會自由，但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序。林鄭月娥表示，期望香港與英國進一步加強雙邊關係。

晤7公務員工會代表 稱政府首務「止暴制亂」

另外，香港公務員總工會主席陳耀光發信表示，林鄭月娥昨晚會見7個公務員工會代表，稱政府首要任務是「止暴制亂，盡快回復安穩」，迎戰民生經濟下行風險。林鄭月娥感謝公務員工會「在政治中立原則上盡力發聲」，稱會重新檢視公務員服務條件及福利，並重申會繼續帶領政治問責團隊和公務員團隊，並肩跨越這次風暴。

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