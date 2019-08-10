【逃犯條例】涉包圍警總刑毁襲警　男子留院押後訊 (15:41)

反修訂《逃犯條例》引發連串示威及衝突，6月26日圍堵警察總部的示威中，一名43歲男子被指損毁警總的閉路電視及玻璃門，被落案控告兩項刑事損壞罪，以及參與非法集結和襲警各一項罪名。案件今（10日）於東區裁判法院提堂，控方稱被告仍然留院，裁判官押後至8月14日待被告出庭應訊。
控罪指出，報稱無業的被告吳定邦，於今年6月26日至27日期間，在警察總部警政大樓東翼側門外，襲擊高級警司麥文禹、損毁兩個閉路電視鏡頭、正門的玻璃門及玻璃屏；連同其他人參與非法集結，作出擾亂秩序、威嚇、侮辱及挑撥行為，導致有人合理地害怕該些集結的人會破壞社會安寧。
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