【逃犯條例】涉包圍警總刑毁襲警　男子留院押後訊 (15:41)

反修訂《逃犯條例》引發連串示威及衝突，6月26日圍堵警察總部的示威中，一名43歲男子被指損毁警總的閉路電視及玻璃門，被落案控告兩項刑事損壞罪，以及參與非法集結和襲警各一項罪名。案件今（10日）於東區裁判法院提堂，控方稱被告仍然留院，裁判官押後至8月14日待被告出庭應訊。