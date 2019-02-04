【逃犯條例】港駐多倫多經貿處長：港府會沉着應對挑戰　堅守「一國兩制」 (15:31)

巫菀菁表示，香港的經濟正面對雙重衝擊，分別為外圍風險持續及香港社會近月發生的衝突對各行各業構成壓力，零售、旅遊及飲食業均錄得下跌數字。她指出，香港近期局勢受到包括香港移民在內的加拿大華人社區高度關切。

她讚揚警隊是香港重要的執法隊伍及治安防線之一，一直致力維持香港作為全球最安全城市之一的美譽。她認為，港府會沉着應對近日的挑戰，堅守「一國兩制」，維護法治。

她又說，特區政府希望市民能將社會歧見放下，盡快消除暴力及混亂的場面，「讓政府與市民一起重新出發，以香港福祉為依歸，使香港可以向前發展，復蘇經濟」。

（中新社）

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