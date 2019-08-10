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九巴部分沙田及南九龍巴士線暫停或改道 (19:45)

【19:45】九巴稱，因應現時的交通情況，部分沙田區南九龍的九巴／龍運服務或會受影響。

暫停服務路線：71A、71B、71K、72、72A、73B、K12、K17、K18

改道行駛或受影響路線：64K、72X、73、73A、73X/75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41、龍運A47X　[詳情：九巴網頁]

【19:05】九巴部分行經沙田及大圍的九巴路線暫停；部分龍運及九巴的沙田區服務亦受影響。

暫停服務路線：46X、47X、80、80K、80X、81C、82B、82K、85、85B、86A、87B、88、88K、89B、170、182、249X、281M、286X、287X；71A、71B、71K、72、72A、73B、K12、K17、K18

改道行駛或受影響路線：64K、72X、73、73A、73X/75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41、龍運A47X

【18:45】城巴亦表示，因應道路封閉，途經或前往沙田及大埔區的城巴170、182及307號路線需改道行駛。[詳情：城巴網頁]

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