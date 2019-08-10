【逃犯條例】黃大仙遊行遭禁　紀律部隊宿舍數警當值　未見人群聚集 (14:37)

連日成為抗爭者示威點的黃大仙警署和紀律部隊宿舍門外，均無示威者聚集。宿舍擺放了大型水馬和關上鐵閘，門外有一輛警車駐守，裏面並坐了數名警員；警署正門僅兩名警員坐着當值，側門則架設了大型水馬。

原定遊行起步點摩士公園，至下午2時許未見有人群聚集，只有踢足球的運動員和零星街坊散步，附近一帶亦未見有警方佈防。不願上鏡、有在摩士公園附近居住的中年漢林先生，身穿T恤、短褲和拖鞋到摩士公園，稱希望聲援年輕人，見摩士公園無人聚集就準備回家，無打算參與其他區的集會。

早前曾發生警民衝突的龍翔道，今午亦未見有人群聚集，交通暢順。

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