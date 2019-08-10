【逃犯條例】黃大仙遊行未見人群聚集  食肆近爆滿   電器店人流少 (17:15)

【16:00】遭警方反對的黃大仙遊行原定2時半開始，至4時仍未見有人群聚集，距離原定起點摩士公園約10分鐘路程的黃大仙廣場商戶均有開門，部分食肆顧客接近爆滿，但有電器店人流疏落。
黃大仙廣場電器店職員呂先生伸手向舖外指，說：「你睇吓！星期六都咁少，無人行，因為啲人搞亂曬！星期一搞到亂晒啲人都唔落嚟啦，星期一至五生意差晒。」呂先生稱，近期生意少了兩、三成，「你哋（示威者）要表達意見咪直接搵政府，唔好搞商場！」
同一店內另一職員李先生則持相反意見，他說，目測今天商場人流的確較平時少兩、三成，生意「靜小小」，這除了受社會運動影響，市民外遊也是原因之一，每年暑假都是生意淡季。李先生稱，自己是元朗居民，在電視上看見白衣人無差別打人，但警察無履行職務，「無理由市民打電話無人聽、無人幫，黑警真係唔啱㗎嘛！」他支持學生表達意見和所提出的五大訴求，對於外界指部分示威者激進暴力，他說：「如果政府回應訴求就唔會咁發生。」他亦支持成立獨立調查委員會，「搞返好啲黑警」。
同一商場內化妝品店女職員表示，今日人流和生意跟往常差不多，稱自己支持市民遊行表達訴求，又說未感受到遊行嚴重影響生意。有電子用品店男店員亦說，今日人流與平時相若但生意就「一般般」，認為遊行可能有一定影響。
【14:37】反修訂《逃犯條例》風波未息，有市民原發起今午（10日）黃大仙遊行，但遭警方反對，指遊行「極可能嚴重影響」黃大仙區居民及旅客的自由和安全。今日午後黃大仙一帶未見有大量人群聚集，街上未見警察嚴密佈防，只有零星警車在街道上駛過。
連日成為抗爭者示威點的黃大仙警署和紀律部隊宿舍門外，均無示威者聚集。宿舍擺放了大型水馬和關上鐵閘，門外有一輛警車駐守，裏面並坐了數名警員；警署正門僅兩名警員坐着當值，側門則架設了大型水馬。
原定遊行起步點摩士公園，至下午2時許未見有人群聚集，只有踢足球的運動員和零星街坊散步，附近一帶亦未見有警方佈防。不願上鏡、有在摩士公園附近居住的中年漢林先生，身穿T恤、短褲和拖鞋到摩士公園，稱希望聲援年輕人，見摩士公園無人聚集就準備回家，無打算參與其他區的集會。
早前曾發生警民衝突的龍翔道，今午亦未見有人群聚集，交通暢順。
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