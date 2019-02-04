【逃犯條例】200銀髮族遞請願信　籲警「放下屠刀」 (14:44)

隊伍早上先於灣仔警總外集合，到場支持的泛民立法會議員梁耀忠和張超雄聯同行動發起人，向警務處長盧偉聰遞交一封以「一群銀髮族」署名的信件，由警方代表接收，其間亦有持不同意見人士高呼「支持警察」。銀髮族之後移步到中區律政中心及特首辦，向有關代表遞信。

行動發起人之一譚國新指出，香港警隊原為亞洲最優秀的警隊，惟現在失去應有的尊嚴，批評警方在7．21元朗襲擊中疑「警黑合作」，以及在示威中使用懷疑過期催淚彈。譚國新其後與響應行動的市民高呼「不畏懼 、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人」，希望警員執法時緊記在警校畢業時的誓言，讓市民能生活在安定和諧的環境。

參與行動的元朗區議員陳美蓮表示，特首林鄭月娥至今仍然以花言巧語逃避市民反對修例訴求，要求她正式宣布撤回修例，以及成立獨立調查委員會。她又譴責警方在元朗襲擊當日未有對施暴的白衣人執法，「即使現場只有一名警員，也要鎮壓控制場面」。市民袁先生同樣指摘林鄭月娥未有回應市民訴求，批評她欠缺器量，並要求她下台。

根據警方資料，警員的入職誓言為「遵從支持及維護香港特別行政區的法律，以不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人及忠誠努力的態度行使職權，執行職務，並且毫不懷疑地服從上級長官的一切合法命令。」

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