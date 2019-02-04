【逃犯條例．八五罷工】女子涉噴黑交通燈准保釋10‧2再訊　稱遭警壓地肋骨骨折 (14:36)

身形纖瘦的被告劉佳妮在庭上用手按着右邊肋骨，辯方稱被告因兩條肋骨骨折而留院。庭外被告表示拘捕時遭警察壓地，造成目前傷勢。

控方申請押後案件以待警方進一步調查，不反對被告擔保，裁判官下令被告以1000元現金保釋、不得離港、守晚上12時至翌日早上6時的宵禁令，每星期到警署報到一次。案件將於10月2日再訊。

控罪指出，劉佳妮和另外4人，於8月5日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈；劉佳妮另被控一項未能在規定下提供身分證明文件。

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