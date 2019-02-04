【逃犯條例．短片】示威者跨區快閃　彌敦道爆衝突　港鐵安排列車尖沙嘴佐敦接乘客（不斷更新） (23:35)

【23:34】曾任葵青區議員的林立志，晚上近11時在facebook上載影片，稱荃灣眾安街一帶有白衣人手持鐵通，其後再上載照片表示荃新天地二期外有人聚集。眾安街一帶一度有數部警車停泊及駛經，但有途人表示一直無見到警員下車。

【23:06】警方再從尖沙嘴警署向外施放最少兩發催淚彈，之後在警署內舉藍旗，警告示威者正參與非法集會，要求他們立即離開。

【22:57】警員再從尖沙嘴警署向外施放催淚彈，當時示威者除大聲指罵警方外，沒有特別動作。立法會議員楊岳橋警告警員勿再將催淚彈射向民居，更說「尖沙嘴警署入面嘅警員，你哋傻咗呀？」

【22:37】彌敦道尖沙嘴警署外仍有大批示威者留守，不滿較早前警方無理拘捕一名女途人。被捕女子遭帶走前曾大叫自己名字「郭麗芬」（音），示威者因此不停高叫「釋放郭麗芬」。警方在警署內廣播，警告示威者切勿使用雷射光，否則使用催淚煙。

【22:32】港鐵宣布因應警方要求，荃灣線會持續安排列車到尖沙嘴及佐敦站接載乘客離開，其他列車不停該兩站。

【22:22】警方從尖沙嘴警署向彌敦道發射數枚催淚彈。

【22:20】警方再在尖沙嘴警署內，先後舉起橙旗及黑旗，警署外部分示威者已散去，但仍有不少人聚集。

【22:02】晚上9時過後，有示威者堵塞獅子山隧道九龍塘入口。大批警員晚上約10時到場時，示威者已散去，警員拆除路障後登上警車離去。

【21:43】示威者向牛頭角警署擲煙霧餅，警署冒煙。

彌敦道警察退回尖沙嘴警署後，再多次施放催淚彈。

【21:42】示威者堵塞牛頭角警署外偉業街，警車數分鐘後到場，警員落車清理路障後留警署，未有追捕示威者。

彌敦道防暴警察續被示威者包圍，警方在尖沙嘴警署外發射最少兩枚催淚彈。警員之後撤退回警署內。

【21:31】警方在彌敦道拘捕一名女子後，現場聚集抗議的市民愈來愈多，示威者高叫「放人」及指警察是「黑社會」、「知法犯法」，防暴警察防線逐步後退。

【21:25】示威者由黃大仙乘車到九龍灣站，稱要前往牛頭角警署。

【21:05】防暴警察在彌敦道突然衝前，幾名男警制服一名女子，按她在地上，之後鎖上手銬帶走。大批市民隨即上前包圍警方並大叫「放人」，持盾的防暴警察上前增援，不斷用盾推開在場記者。立法會議員許智峯及楊岳橋到場，要求警方解釋用何理由拘捕該女子，但多次詢問後都未獲回應。混亂間有警員遺失防毒面具。

另外，大批黑衣人站滿港鐵黃大仙站月台，一度擬前往黃大仙警署，但仍未達共識，暫在月台上討論。

【20:59】警方在彌敦道與加連威老道交界佈防，鬧市中大批路人無法自由行走，有人甚至批評警方「搞到我冇得行激安（驚安之殿堂，日本大型連鎖雜貨店）」。現場有人持咪呼籲警方冷靜，稱他們的舉動會令市民鼓譟。

【20:42】警方在彌敦道一帶驅散示威者，佐敦有酒店落閘。

另外，沙田有大批黑衣人乘搭東鐵，有示威者稱「轉場」往黃大仙，但又有人稱黃大仙的示威者會改往觀塘。

【20:26】彌敦道栢麗購物大道對開的示威者向尖沙嘴碼頭方向後退，防暴警察推進並拆除示威者的路障。

【20:23】防暴警察及速龍小隊突在大埔太和路與南運路交界推進，趕走在行人路上的市民，之後又後退並在路口駐守。

【20:14】防暴警察在尖沙嘴彌敦道設防線並舉橙旗警告開槍，示威者稍稍後退後以水馬築起防線。警方稱有示威者於尖沙嘴警署外縱火，警告無效後施放催淚煙驅散。

【20:03】尖沙嘴示威者堵塞彌敦道。警方在尖沙嘴警署外施放催淚彈，有催淚彈射到對面仍有車行駛的行車線。

【19:58】有示威者在尖沙嘴警署外聚集，警署報案室已暫停服務。

約20名防暴警搬走紅隧路障，現場不見黑衣示威者，紅隧九龍入口往港島方向恢復行車。警察呼籲在紅磡站外行人天橋圍觀的市民離開，稱「這裏很危險」。

【19:45】康文署宣布，由於有大型群眾活動，沙田區沙田賽馬會游泳池、顯田游泳池、沙田運動場、源禾路體育館、沙田賽馬會公眾壁球場及沙田公共圖書館已提早關閉；區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉。

【19:30】港鐵紅磡站示威者乘西鐵轉往尖東，到達尖東後邊行邊高叫「光復香港時代革命」口號。

【19:25】沙田源禾路警察上警車離開。

【19:13】大批示威者堵塞紅隧往港島方向入口。警方發稿稱示威者堵塞紅磡海底隧道九龍出入口，造成嚴重交通阻塞及影響緊急服務，警告示威者停止堵路等違法行為，並提醒市民留意最新交通情況。

【19:12】防暴警察及速龍小隊抵達沙田源禾路，推進並向示威者警告會開槍。

【19:01】警方在大圍車公廟路迴旋處附近、大圍街市對開施放催淚煙驅散示威者。有人在馬路縱火。警方之後發稿，稱示威者嚴重影響大圍車公廟路迴旋處一帶交通，多次警告無效後施放催淚煙驅散示威者，提醒附近居民關窗。

另外，沙田示威者衝出源禾路與鄉事會路交界。

【18:56】沙田有示威者聲稱會「快閃」源禾路。

警方發稿稱下午約6時，有示威者在大埔公路沙田段和大圍車公廟路迴旋處設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【18:48】中年漢首遊行 盼警民勿互相傷害

在大埔，一名自稱「香港小市民」的中年男子，手持「人人為香港做一件美事」標語，站在馬路中心呼籲示威者及警察不要互相傷害。他說，其兒子27歲，有參與反修訂《逃犯條例》運動，他則是首次參加遊行，有感社會對立太嚴重，大家互相指摘，有基督教信仰的他自言「我是好單純、無動機」，想大家以愛包容及復和，「現在好似兩代人不和，想大家都做點事」，呼籲父母可以每天安慰子女，年輕人也要明白父母擔心。

他認為，社會紛爭每一個人也有責任，他同情年輕人，今天看到示威者很斯文，因心存慎怒才會發生衝突，促政府要想辦法平息民憤。

【18:30】太和路5名警員衝前擬拘捕使用激光筆的男子，但男子逃跑。警方防線緊追，越過南運路，稱「嗱，佢仲喺前面，一定認到佢」，旁邊有街坊說「元朗你又認唔到」。

另傍晚約6時，有示威者到沙田新城市廣場對開的大埔公路沙田段快閃堵路，5分鐘後十多輛警車趕至，但警員未及落車，示威者已經全部跑回商場。現時仍有大批黑衣人在新城市廣場內聚集。

【18:18】大埔太和路有人使用激光筆照射，警方再舉藍旗要求示威者散去。有人與警員對罵，警方要求示威者停止用「雷射槍」，並稱「請勿挑釁警方」。

大圍美田路、車公廟路、紅梅谷路交界迴旋處有數百名黑衣示威者聚集，他們走出馬路，以工程圍欄和在道路旁拆去的鐵欄組成路障，有巴士乘客需下車離開。

【18:07】約40名示威者走出大圍美田路、車公廟路、紅梅谷路交界設置路障。大埔南運路部分示威者較早時離開後，南運路與太和路交界餘下約50名防暴警察駐守，警車則後撤一個路口。太和路有男子衝出馬路撐警，之後由警方護送離去。

【17:53】大埔現場有示威者呼籲「轉場」到大圍站E出口聚集。

【17:38】大批市民仍在大埔超級城外太和路聚集。

【17:28】於南運路示威者開始向大埔墟站方向撤退，又向警方大叫「拜拜阿sir」。有示威者臨走前將液體倒在路上。

【17:02】大埔警署平台上，有警員站崗，並設置攝影設備，監察外圍情況。

【16:57】位於大埔超級城內的一田百貨無開門，酒樓亦休業，商場通道則仍開放。下午天氣悶熱，商場成為示威者「過冷河」休息地方，不少人在商場席地而坐，有不少街坊在行人天橋上「看熱鬧」，亦有人如常放狗。

【16:50】警方發稿指，下午約4時，大埔有示威者佔用廣福道和南運路交界的行車線；在場人士正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。

【16:31】於南運路天橋底，有防暴警察駐守。有市民聲稱不能穿越警方防線歸家，指着警察稱「佢地就爽啦，我就企喺到曬，佢哋就喺下面涼」。

【16:11】警方於南運路舉藍旗，要求遊行市民向後散去，否則會遭檢控；遊行市民與警察相距約50米。現時大部分人前往大埔警署方向，無人前往大埔區議會主席黃碧嬌的辦事處。

【16:00】原離隊往大埔警署方向的遊行市民，到寶湖道後再分隊，一隊人往警署，一隊往廣福邨，聲稱要到大埔區議會主席黃碧嬌的辦事處。

【15:49】遊行市民一度沿廣福道向吐露港方向前行，被後方人群叫回，稱先沿原定路線前進。

【15:42】有廣福道食肆店主取出飲品，派發予遊行市民，以示支持。有遊行市民取過飲品後欲付20元，店主拒絕收錢。

【15:30】有市民沿汀太路轉入汀角路，再由安祥路出太和路，沿途沒有警察。於太和路與寶鄉橋交界，有兩名交通警察騎電單車經過，未有停下，亦無管理交通秩序。市民未有轉入大埔警署方向，有示威者呼籲先不到警署。大埔警署外有大量防暴警察持盾戒備。

市民佔據兩條往大埔墟的行車路。

【15:16】有市民現由汀太路向太平工業園方向行，現場不見有警察。

【15:11】有市民呼籲開始行，有人走出大埔頭路。

【14:59】大埔頭巴士總站有逾千名市民等候。

【14:24】原定遊行的起點大埔頭巴士總站有數百人等候，未見有行動，附近亦無警察。

63歲大埔居民張先生說，政府現在什麼遊行都反對，「愈要打壓愈要出來」，認為遊行是公民權利，不怕被控非法集結；出來是為爭取五大訴求，亦是支持年輕人，自言過去沒有爭取才令年輕人要站出來，認為年輕人抗爭手法雖不明智，但有待慢慢學習成熟。

到大埔教琴的陳小姐認為，今日大埔人流未有明顯減少，惟因家長不敢帶小孩外出，需要取消下午數節課堂。她稱，支持遊行集會表達訴求，但現時需要先緩和，希望可減少衝突，避免再有人受傷。

【13:55】原定今（10日）舉行的大埔遊行被警方發出反對通知書，明報記者中午現場所見，大埔太和路多間店舖關門，大埔警署外的安埔路行人天橋亦被路政署以「警察行動」為由圍封。警署外有約10名防暴警察配備頭盔候命。

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