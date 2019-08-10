【逃犯條例．大埔遊行】警南運路舉藍旗 (16:15)

【16:00】原離隊往大埔警署方向的遊行市民，到寶湖道後再分隊，一隊人往警署，一隊往廣福邨，聲稱要到大埔區議會主席黃碧嬌的辦事處。

【15:49】遊行市民一度沿廣福道向吐露港方向前行，被後方人群叫回，稱先沿原定路線前進。

【15:42】有廣福道食肆店主取出飲品，派發予遊行市民，以示支持。有遊行市民取過飲品後欲付20元，店主拒絕收錢。

【15:30】有市民沿汀太路轉入汀角路，再由安祥路出太和路，沿途沒有警察。於太和路與寶鄉橋交界，有兩名交通警察騎電單車經過，未有停下，亦無管理交通秩序。市民未有轉入大埔警署方向，有示威者呼籲先不到警署。大埔警署外有大量防暴警察持盾戒備。

市民佔據兩條往大埔墟的行車路。

【15:16】有市民現由汀太路向太平工業園方向行，現場不見有警察。

【15:11】有市民呼籲開始行，有人走出大埔頭路。

【14:59】大埔頭巴士總站有逾千名市民等候。

【14:24】原定遊行的起點大埔頭巴士總站有數百人等候，未見有行動，附近亦無警察。

63歲大埔居民張先生說，政府現在什麼遊行都反對，「愈要打壓愈要出來」，認為遊行是公民權利，不怕被控非法集結；出來是為爭取五大訴求，亦是支持年輕人，自言過去沒有爭取才令年輕人要站出來，認為年輕人抗爭手法雖不明智，但有待慢慢學習成熟。

到大埔教琴的陳小姐認為，今日大埔人流未有明顯減少，惟因家長不敢帶小孩外出，需要取消下午數節課堂。她稱，支持遊行集會表達訴求，但現時需要先緩和，希望可減少衝突，避免再有人受傷。

【13:55】原定今（10日）舉行的大埔遊行被警方發出反對通知書，明報記者中午現場所見，大埔太和路多間店舖關門，大埔警署外的安埔路行人天橋亦被路政署以「警察行動」為由圍封。警署外有約10名防暴警察配備頭盔候命。

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