【逃犯條例】守護孩子集會BB戴頭盔眼罩　父母盼反思：和平示威也要full gear？ (12:25)

【12:25】遊行人士抵達遊行終點政總，並掛上橫額及氣球。臨到終點前，遊行隊頭主持持咪問：「如果有考試，林鄭考第幾？」小朋友一同大叫：「第尾！」
【12:20】遊行隊伍抵達添馬公園，有警察提醒小朋友小心石壆，持咪人士說：「警察叔叔剛剛好溫柔提醒大家要小心啊！警察係有好人㗎！」該警察報以甜笑。持咪人士續問：「係邊個令警察叔叔打人啊？」遊行家長及小孩齊聲大叫：「林鄭！」
【11:58】不願上鏡的Leo，頭戴黃色頭盔、口罩出席守護孩子集會。他說自己本想去大埔，後來得知中環有集會，故前來看看支持。他說，不少家長為他打氣，着他要小心，又塞了一些餐券給他，「終於覺得有人係支持我嘅」。
【11:50】遊行人士叫口號「警察講大話，小心甩大牙」、「哥哥姐姐加油」，持咪人士又叫「小朋友，家長，我哋畀個機會警察改過好唔好啊？」，現場人士大叫「好！」
【11:36】反修訂《逃犯條例》運動延續至今，警民多次衝突，警方亦多次施放催淚彈驅趕市民。一群父母今（10日）舉辦「守護孩子未來」遊行及集會。有父母為小孩配上「gear」，問政府：「為何和平示威都要full gear？」
集會於早上11時開始，愛丁堡廣場約有數百人聚集。不少小孩手緊握着七彩繽紛的氫氣球。地上鋪上20塊橫額，讓小孩隨意揮筆寫上支持香港市民的心聲。
其中，鄭生鄭太帶上他們快5個月的兒子。小孩頭戴學行防跌倒的小頭盔，BB滑雪眼罩，坐在嬰兒手推車上。鄭生說，夫婦二人都不是前線，只會參加合法遊行，以小孩安全為先。但眼見現時社會愈來愈多人擔心安全，有感掌權者似變魔術一樣，把和平事變成動亂。
鄭生稱，其實為小孩作此裝扮十分心痛。「和平示威也要full gear？BB易被注目，所以希望大家諗，為什麼他要這樣裝扮。」鄭太則說，小孩未必明白自己在做什麼，「但用到他的地方，也要幫忙。」
另外，參加遊行的周生周太，在快將一歲的兒子的手推車上貼上一張年輕女孩熄滅催淚彈的圖片。周生眼泛淚光表示，相中該年輕女孩背包上有一個兔兔鎖匙扣，自己女兒也很喜歡背兔兔背囊，每次看到該相都會想哭。他又說，很感謝一班年輕人為未來付出。
「守護孩子未來」遊行發言人吳生指出，近日多次遊行，女兒都問可否帶同她，但他指近日警方對示威者用的武力超乎想像，很擔心安全問題。他不希望剝奪小女孩表達自己機會，故聚集了一群家長，爭取舉辦一個家長及小朋友參加的集會。他稱，基於信任，知道不論前線或和理非示威者，很清楚什麼場合做什麼事，也相信今天拿了不反對通知書，警方也會確保現場安全。
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