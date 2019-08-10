【逃犯條例】聶德權：倘暴力持續　政府無空間梳理深層次矛盾 (11:19)

聶德權指出，持續兩月的示威未平息，政府確實有責任，但當中涉及社會深層次的矛盾，政府需要處理及梳理，研究如何避免事件重演、社會怎樣再前行，這亦要靠社會共同努力去做。但他指出，若暴力行為持續，政府沒有空間展開有關工作，且在現時氛圍下，各方也不能平心靜氣去討論。

對於民間五大訴求中的立即實施「雙普選」，聶德權表示，第一，這必須按照一國兩制原則及法律框架去進行，第二，要討論政改這最爭議的議題，若跟中央之間沒有理解、尊重和信任，難以推行這工作。他指出，現時香港局勢混亂，民眾情緒躁動且對政府不信任，若貿然重啟政改，是不負責任的。

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