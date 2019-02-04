【逃犯條例】李慧琼：示威者遍地開花衝擊推向無政府狀態　胡志偉：政府不回應訴求引致衝突 (10:28)

李慧琼指出，政府已停止修例，認為「壽終正寢」的說法比「撤回」更肯定及升級，市民當初的遊行目的已經達到。她又說，因有暴力衝擊，警方才執法，警隊最初執法時亦表現克制，甚至有市民批評警隊執法不夠強硬。她不認為現時需要出動解放軍，但若暴力衝擊持續，中央不會讓香港亂下去。

胡志偉則批評政府不願正面回應市民訴求，選擇「龜縮」及用語言藝術，認為就算「壽終正寢」亦可「復活」。他指出，元朗白衣人襲擊市民一事，令市民對警察與黑社會合流的感覺揮之不去，警方現時亦以「鎮壓或威嚇的手段」無差別地拘捕市民，是濫捕行為，認為成立獨立調查委員會是解開困局的起步點。

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