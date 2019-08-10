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【逃犯條例】黃大仙警民一度對峙　示威者陸續散去 (01:03)

【01:03】防暴警陸續登上警車離去。一批警員留守在仍未熄滅的化寶桶旁邊，並拉起封鎖線。

【00:50】大批防暴警衝前，把正在燒衣的兩至三名男子帶走。現場已不見有示威者或其他市民，留下的主要為記者。另有一批防暴警走到巴士總站上層的停車場，疑為追趕示威者。

【00:45】與警方對峙的示威者陸續散去，在路邊燒衣的市民表示燒完最後一批祭品就會離開。

【00:37】警方以揚聲器警告，指示威者正非法集結，命令立即散去，否則會以武力驅散。警方隨即舉起藍旗，內容為「警察警告，這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則可能使用武力」

【00:30】大批聚集的市民散去。仍有數十示威者在警方防線前方繼續指罵警員，另有一批市民堅持在路邊繼續燒衣。

【00:25】在警民對峙期間，一名男子帶着巨型紙牌跪在路中，紙牌上寫着「警察不要傷害香港人，因為你們都是香港人，香港人不要被仇恨所支配」。示威者把男子拉起身，帶離路面。

【00:13】反修訂《逃犯條例》風波持續，黃大仙昨晚（9日）深夜有大批市民與警方在紀律部隊宿舍外對峙。警方發稿要求示威者停止挑釁，並要求附近居民盡快離開。至今（10日）凌晨零時，警民對峙持續。

有網民發起昨晚在黃大仙及沙田舉行「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，藉燒街衣「除惡」。在黃大仙，至10時有愈來愈多市民聚集，由於燒衣現場接近紀律部隊宿舍，大批警員帶同最少兩隻警犬在場戒備。現場聚集的人不斷向警員挑釁，又用激光筆照射警員，警員亦以大光燈「還擊」。

至晚上11時35分，大批防暴警察從紀律部隊宿舍出來，並迅速推進，現場聚集的市民一度退向黃大仙中心，在警員停止推進後，市民再返回聚集，雙方對峙。

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