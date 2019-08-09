【逃犯條例．圖輯】市民黃大仙聚集　警籲停止挑釁促居民離開 (23:58)

【23:35】防暴警察從紀律部隊宿舍出來，並迅速推進，現場聚集的市民一度退向黃大仙中心，在警員停止推進後，市民再返回聚集。

早前防暴警員一度全部退入紀律部隊宿舍，惟一批青年隨即聚向宿舍閘口，指罵閘內警員及把溪錢撒進宿舍範圍。其間曾有人從高處擲下玻璃樽。

【22:18】在黃大仙紀律部隊宿舍門口戒備的警員，開始以大光燈照射向市民方向。部分市民亮起手機電筒「反擊」。

【22:01】反修訂《逃犯條例》風波持續，適逢農曆七月，有網民發起今晚（9日）在黃大仙及沙田舉行「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，藉燒街衣「除惡」，稱可同時承傳傳統文化。

其中在黃大仙，十多名市民晚上約8時開始在路邊燒街衣，除準備多個化寶盆和大量紙錢外，亦有人帶來「紙紮公仔」和自製冥幣等，冥幣更印上與特首林鄭月娥、立法會主席梁君彥及警務處長盧偉聰外貌相似的人像，另有人一度將立法會議員何君堯的黑白照片放在紙紮公仔臉上。部分人將紙錢灑向附近的紀律部隊宿舍和路面，也有人用激光筆到處照射。至晚上10時，參加的市民愈來愈多。

數十名警員帶同最少兩隻警犬在場戒備，部分警員戴上頭盔、防護眼罩及手持長盾。警方在現場呼籲聚集的市民離去。

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