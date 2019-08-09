元朗板長壽司劍魚刺身樣本水銀超標 (20:09)

食物安全中心發言人指出，從涉事板長壽司分店抽取一劍魚刺身樣本進行檢測，結果顯示該樣本含有百萬分之2.28的汞，超出法例標準的百萬分之0.5。中心正追查劍魚的來源，並要求涉事食肆停售該批劍魚。

食物安全中心發言人又表示，汞可損害人體的神經系統，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。而進食體型較大或捕獵性魚類如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚和旗魚等是人類攝入汞的主要途徑，中心建議較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

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