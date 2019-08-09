內地民航局向國泰發安全風險警示　禁參與示威人員飛內地 (19:53)

民航局的公布稱，國泰近期先後發生飛行人員參與衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行，以及惡意泄露航班旅客信息等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成惡劣的社會影響，增加香港至內地航空安全風險。民航局在安全風險警示中，對香港國泰航空明確提出三點要求：

一是自2019年8月10日凌晨零時起，對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過激行為的人員，立即停止其執行飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。

二是自2019年8月11日凌晨零時起，向其在內地的運行合格審定機構，報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身分信息，未經審核通過，不予接收該航班。

三是於2019年8月15日凌晨零時前，向其在內地的運行合格審定機構，報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。

民航局下一步會視國泰航空對上述警示要求的執行情況，依法依規監管處置。民航局亦責成民航中南地區管理局行政約見香港國泰航空人員。

國泰航空表示，已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。

國泰稱，始終把旅客的安全視作首要考量，對於任何有可能威脅航空安全的不當、不專業行為都保持零容忍，一經發現會嚴肅處理。

國泰空中服務員張小姐向本報稱，支持反修例活動，亦早預料內地會施加政治壓力。她不期望國泰可保障到員工，不過她本身半年才飛一次內地航班，「不讓我飛（內地），我就不飛內地，無所謂」。

（民航局）

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