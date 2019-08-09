城巴新巴申加價12%　八成非過海路線加幅低於1元 (19:45)

城巴及新巴表示，2017年8月申請加價12%，原期望於2018年初獲批准，最後於今年1月才獲准加價9.9%，其間油價及車長工資等成本升幅遠超預期，故加價後這兩個專營權之財務狀況仍然嚴峻。員工薪酬開支佔新巴城巴整體營運開支約一半。兩巴過往一直有調整員工的薪酬福利以招聘及挽留人手。以每日工作10小時計算，連同年度特別獎金，新入職車長的月薪由2017年的約19,500元上升至2019年的約24,350元，兩年間上升了24.9%，同時落實新指引限制車長的工時，兩巴需要聘請額外車長及增加休息設施，令成本進一步上升。

新巴城巴指出，明白加價對市民大眾的影響，面對工資及油價等營運成本持續上升，新鐵路開通令巴士乘客量下跌，城巴及新巴需調整票價改善財政狀況，以確保持續營運及發展，今次申請加價12%，已慎重考慮公眾的負擔能力。

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