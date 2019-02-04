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【逃犯條例】612人道支援基金籌近5000萬　暫批86.5萬元支援 (19:02)

為反修訂《逃犯條例》運動受傷、被捕者提供支援的「612人道支援基金」今日（9日）發表工作簡報，截止本月8日共籌得約4938.8萬元，為52宗個案批出約86.5萬元作支援，並正跟進411宗法律、醫療支援及心理輔導等個案。

基金公布，籌得捐款中約1211萬元來自6月16日遊行籌款；其後存入銀行或經PayPal的捐款共約3617.5萬元；亦有5筆逾10萬元的大額捐款，當中最大筆是來自《蘋果日報》的30萬元。

基金正跟進178宗法律個案，包括58宗已被落案控告、120宗已被捕但未落案，預計稍後收到較多法律費用單據，目前為5宗個案提供共4.9萬元法律支援或借出保釋金。

至於其他批出款項個案，包括25宗醫療費用支援，涉款約20.5萬元；為一宗個案提供600元心理輔導費用支援。基金亦為18宗個案提供共36.9萬元緊急經濟支援，或為身故死者直系家屬提供撫恤金。

基金另為6月15日墮樓死者梁凌杰喪禮、民權觀察「警暴受害者支援平台」和「18區媽媽和理傾加油站」，提供共約24.1萬元支援。

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