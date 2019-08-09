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【逃犯條例】林鄭：大型經濟海嘯已出現　施政報告有大膽措施救經濟 (18:56)

反對修訂《逃犯條例》引發連場示威衝突，日前政府更表明已嚴重影響經濟。特首林鄭月娥今日（9日）連同商界代表見記者，指出大型經濟海嘯已出現，今年的施政報告將有大膽措施，恢復經濟動力。中小企及零售代表亦稱，生意額大跌，員工需減薪甚至失業，強調經濟發展與市民唇齒相依，希望盡快停止暴力衝突。

香港中小型企業總商會會長巢國明稱，大部分中小企生意額大跌三成，員工需減薪或不上班，會引致企業倒閉潮及失業率上升，希望市民同舟共濟。香港零售管理協會前主席及顧問關百豪指出，零售生意額大跌，估計8月有雙位數字下跌，除影響業績更會影響就業，他指出經濟發展與市民唇齒相依，希望盡快停止暴力衝突。

林鄭月娥表示，施政報告亦會着力修補國際社會對香港的形象，而近日示威活動，反映由民生引發的深層次的問題，故施政報告會加強處理房屋及醫療等問題。

她重申監警會機制已足夠處理審視近日的衝突，而主席梁定邦亦已例外地就7月2日後發生的事件作審視。被問及如何安撫示威者，她強調會認真聆聽及作開放式對話，希望各方放下分歧，保持冷靜及理性。

另外，香港銀行公會今（9日）發表聲明，冀社會秩序盡快恢復正常，公會尊重市民以和平理性方式表達意見和訴求，但近月多次示威活動完結後，不時出現暴力衝突，阻礙交通及破壞公共設施，嚴重影響市民的生活和社會秩序。部分銀行分行亦因而需要短暫關閉，影響銀行服務運作，公會認為持續破壞法治的行為，會影響香港過去努力建立的國際金融中心地位，呼籲停止所有暴力行為，衷心希望社會各界能以對話解決分歧。

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