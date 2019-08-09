大鼠戊型肝炎再現　染病漢居葵興邨潛伏期曾到深圳 (18:36)

43歲病人居於葵興邨，潛伏期內曾前往深圳，因長期病患在瑪嘉烈醫院覆診，今年5月因肝功能異常而抽血化驗，無其他病徵；其家居接觸者至今亦無病徵。他記不起曾接觸老鼠或老鼠排泄物，亦無在住所發現老鼠。衛生防護中心根據現有流行病學資料，暫未能確定病人感染源頭及途徑，正調查個案，並已通報食環署防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要作防治鼠患工作和調查。

這次是今年第五宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，此前4宗個案感染者分別居於屯門友愛邨、九龍城馬坑涌道、海怡半島及慈雲山慈樂邨。本港去年亦發現兩宗個案，是全球首次發現人類感染大鼠戊肝。

衛生防護中心指出，一般導致人類感染的戊型肝炎病毒，主要是透過糞口途徑傳播；但人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，以及直接接觸齧齒動物或其排泄物。

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