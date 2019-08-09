【八五罷工】男生涉毁交通燈准保釋　被捕時遭警按頭落地疑腦震盪 (18:16)

民間發起8月5日全港「三罷」及多區反修例集會，4男1女涉嫌當日在荃灣噴黑交通燈，被控刑事毁壞罪，案件早前提堂，其中兩人被捕時受傷送院未能出庭。涉案一名男大學生昨晚（8日）出院，今日（9日）被押解至西九龍裁判法院提堂，另一女子兩條肋骨骨折仍未出院。裁判官批准男大學生以1000元保釋，押後至10月2日再訊。據悉，男大學生被捕時遭警員按壓頭部至地上，致其左手和腳、後腦受傷，醫生一度懷疑他腦震盪，電腦掃描顯示其腦部沒有內出血，但至今他仍時感頭痛。
昨晚出院、報稱大學生的第四被告冼迪（22歲），被控一項刑事損壞，控罪指出，他於2019年8月5日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈，包括在行人路、安全島的交通燈。
控方表示，冼迪暫時毋須答辯，申請押後案件以待進一步調查，包括檢視錄影片段、指紋鑑定及其他調查，若尚有時間會索取法律意見，不反對保釋。
冼迪今由大律師李煒鍵代表。辯方表示，被告為兼職泰拳教練，居於葵涌，有時晚上11時許在葵興下班，希望宵禁時間改為凌晨1時至早上7時；另透露被告將會入讀科大的博士課程。
署理主任裁判官嚴舜儀批准冼迪以1000元保釋，遵守宵禁令，凌晨1時至早上7時留在報稱住址，每周往警署報到。
未能出院的首被告、報稱自僱人士的劉佳妮（32歲），被控各一項刑事損壞、未能在規定下提供身分證明文件罪，今日由大律師袁樂衡代表。辯方表示，劉佳妮兩條肋骨骨折，暫不適合出院，醫生轉介她至腦神經科，申請押後案件。嚴官押後至下周二（13日）再訊，或被告提早出院後上庭，暫交由警方看管。
本案其餘包括為次被告陳祖澤（22歲）、第三被告黃榮津（26歲）、第五被告羅永恆（22歲），3人早前被押解上東區裁判法院提堂，案件同樣押後至10月2日再訊。
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