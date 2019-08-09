【逃犯條例】林鄭宣布行會提早下周二復會　促停大規模破壞行動 (17:35)

林鄭月娥表示，她今日（9日）與33名旅遊、零售、金融、銀行等界別代表，召開跨界別商界會議。她引述與會者稱，擔心本港政治及經濟情況，認為香港正處於「外憂內患」境地，除中美貿易戰外，本港政治紛爭及往往演變成暴力事件的示威，都會長時間影響經濟。她又稱，今次本港經濟下行得快，有人形容像海嘯來襲，而非周期逆轉；今次情況相對SARS帶來的經濟下行或過去的金融風暴更嚴峻，要更長時間復元。

林鄭月娥稱要「真心講」，市民對政府不滿不等於可縱容暴力，政府會虛心聆聽市民意見。鑑於現時社會情況，或有更多事需要作為其「最重要顧問」的行政會議發表意見，故行會將提早於下周二復會。她並指示財政司長陳茂波領導政府人員，制定紓解民困及協助企業的措施；又呼籲各界、特別是商界要以同舟共濟精神，為客戶或租戶提供「適當紓緩」。

林鄭月娥又說，聽到有意見表示本地消費受影響是因為市民「心情差」、從傳媒接收到的信息較負面，建議政府在「發放正面信息或者增社會正能量」方面「加把勁」，她會聯同有關部門跟進。她稱，停止廣泛暴力行為是香港從撕裂中復元的起點和基礎，呼籲市民不可再進行大規模、不定時不定點破壞行動，或堵塞馬路和阻礙公共運輸交通或其他公共設施正常運作；促請各界放下分歧、減少對立，才能開始讓香港社會不再受傷害。

林鄭月娥等人見記者約半小時，邱騰華全程未有發言。

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