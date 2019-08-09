【逃犯條例】男生涉黃大仙推跌警員准保釋　左手骨折毋須守宵禁令 (17:01)

被告嚴世宏（20歲）報稱學生，他今出席聆訊時身穿病人服，左手包手掛承托，並不時用右手捂着傷處。

控罪指出，被告本月3日於黃大仙地鐵站外襲擊警長徐兆雄。據悉，被告在警方清場時感到不滿，要求警員出示委任證，警員出示證件後疑遭被告推倒在地，一度需求診，未知傷勢。

控方不反對被告保釋，並希望押後案件，以作進一步調查和索取法律意見。辯方同意保釋條件，另表示被告現時左手受傷，上庭後仍要回伊利沙伯醫院觀察，醫生亦未有明確出院日期。

裁判官批准被告以2000元保釋外出，不得離港，並稱由於被告受傷並需回醫院觀察，潛逃風險相對較低，所以暫不加上到警署報到及宵禁令等保釋條件。

據了解，被告被捕時，警員疑向他推進，將他壓在地上，以膝蓋撞擊其左臂以致骨折。醫生檢驗後發現左手傷口有碎骨。

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