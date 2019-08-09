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【逃犯條例】警澄清「直接拘捕不驅散」傳言錯誤　否認男警向女孩搜身 (17:04)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起周末在大埔區、深水埗、港島東遊行，其中只有港島東遊行申請人獲准在維園足球場舉行公眾集會。港島總區高級警司（行動）吳樂俊今日（9日）出席記者會時稱，考慮風險評估等之後，警方只批准周日（11日）下午1時至5時在維園舉行集會的申請，呼籲參加者盡量使用公共交通工具前往，警方當日會因應參與集會的人數封閉附近道路，提醒前往集會或附近一帶的人密切留意電視及電台廣播。

另一方面，他就網上有言論流傳聲稱，警隊最高指示於未來示威活動不會作驅散，而是直接拘捕、檢控暴動罪，他澄清說，有關謠言不實，屬錯誤指控，強調警方的工作只會針對違法行為，並根據現場情況作評估和行動。

吳樂俊續稱，對有市民在港鐵太和站持內地執法部門小隊的行李箱，令警隊遭質疑有內地執法警務人員混入，他說有關說法全屬謠言。至於在8月5日晚上，警方在黃大仙區驅散行動期間，一度有街燈熄滅，被指控是警方作為，他澄清這並非警方策略上的安排。

他又提到網上有片段稱8月5日凌晨時分，一名女孩在天水圍天耀邨內被男警截查期間搜身，指控警員非禮該女孩，他表示，當時截查女孩的男警並無搜身，亦有交予另一女同事處理。

吳樂俊又指出，收到消息指8月11日會出現打鬥事件，會緊密留意並密切評估和跟進。

對於過期催淚彈問題，吳樂俊表示，手頭上沒有資料，不清楚是否有使用過期催淚彈，但警方使用武器會有嚴格規管，亦會確保不構成人身安全問題。吳樂俊又稱，自己不是彈藥專家，不清楚是否催淚彈過期就會對人體造成傷害，不過會作更清楚的檢查，重新檢視是否有過期物品，若然屬實，有相關部門會有適當的安排。警方未有承諾日後不使用過期催淚彈。

對於劉業成回巢，將來的行動由劉業成還是鄧炳強決定，吳樂俊表示不清楚，要等待安排才知道。

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