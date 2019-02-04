【接機集會．多圖】上海嫁到台灣旅客批港警如公安　英夫婦取文宣擬向兒子講解 (16:43)

反修訂《逃犯條例》風波持續，網民發起一連三日「萬人接機」機場集會。有由上海嫁到台灣的抵港旅客支持反修例，又批評香港警察表現粗暴如內地公安；亦有英國遊客夫婦認為民間五大訴求值得支持，並拿取文宣希望返英後向兒子講解香港情況。
剛從台灣飛抵香港的張女士亦反對修訂《逃犯條例》，喜見眾多青年在機場集會。張女士在上海出生，約20年前嫁到台灣，她說「內地青年不可能這樣走出來集會，他們各家自掃門前雪；香港青年敢走出來，非常不簡單，而且看到他們互相幫忙，很有人情味」。
張女士身在台灣時亦非常留意本港的反修例風波，上月更有來港遊行「反送中」，今次來港或再參與遊行聲援。她從近日新聞見到警察對待示威者的手法，稱以前覺得香港警察很有禮貌，但近日警察表現卻很像內地公安，「手法很粗暴，而且毆打民眾」，認為必須成為獨立調查委員會徹查。
她指出，香港與內地司法制度不同，所以她反對修例，並指內地司法制度一向以黨為先，「黨說你有罪，你就有罪」，不希望香港被內地同化。她說：「今天香港，就是明天的台灣，台灣一定會守得住，所以香港人要加油。」
來自英國的遊客Nick Starmer-Smith和太太Antoinette表示，7月26日來港時在機場接場大堂遇上「和你飛」集會，今日離港返英在機場再見證集會。Nick喜見集會規模更大、更有力，見到集會人士有誠意亦有禮貌，認為在機場集會有助吸引各地關注。他在場拿了一些文宣和小冊子，以便返英後向3名兒子講解香港情况和今次的反修例風波。
其妻Antoinette稱，自己生於愛爾蘭，明白爭取自由民主的重要，所以支持香港人反修例。對於近期不少遊行示威演變成暴力衝突，她認為這只是少數人騎劫了運動，認為大多數示威者非常和平，民間提出的五大訴求值得大眾支持。
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