【逃犯條例】黃大仙港島東深水埗集會遊行　警方均發出反對通知書 (15:47)

警方在「光復黃大仙」遊行及集會的反對通知書指出，自6月起各區集會或遊行後，都發生「嚴重衝突」；本月黃大仙區多次衝突期間，有人「大規模破壞公物、攻擊警務人員，破壞社會安寧」，並堵路及衝擊黃大仙警署和紀律部隊宿舍；遊行途經的交通極繁忙的龍翔道，若遊行參加者人多而「意外湧出行車道」，會威脅遊行人士和道路使用者安全；遊行亦「極可能嚴重影響」黃大仙區居民及旅客的自由和安全。

黃大仙遊行籌委會質疑，無證據顯示過去遊行集會期間或之後的衝突是由主辦方導致，批評警方未審先判，不負責任地限制市民和平示威的自由，且顯示警方並非如警察公共關係科總警司謝振中所稱般「獨立處理每個申請」。籌委會表示，因對上訴機制極不信任，故不會就遊行及集會申請提出上訴，短期內亦不會在黃大仙申請舉行遊行，呼籲市民參與本月其他集會遊行。

至於11日的深水埗遊行，警方同樣以6月起集會或遊行後的衝突為由，禁止及反對當日所有示威活動；又稱近日多區警署及建築物成為衝擊目標，深水埗區內有兩間警署、一個警察行動基地及一所警察遊樂設施，警方「有理由相信」類似衝擊會再次發生。

深水埗遊行申請人稱，已三次與警方就遊行詳情會面，並兩度就遊行路線讓步，批評警方仍發出反對通知書是無理限制市民和平發表意見、打壓遊行及集會權利。申請人將就反對通知書提出上訴。

警方又反對11日由維園足球場前往北角渣華道遊樂場公園的遊行，以及禁止同日在渣華道遊樂場公園籃球場的集會，但當日在維園4至6號足球場的集會則獲發不反對通知書。集會及遊行申請人回覆《明報》表示，正與律師處理上訴相關事宜。

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