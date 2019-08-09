【逃犯條例】教大張仁良與學生對話　拒出席大埔遊行承諾支援學生 (15:40)

教大學生會臨時行政委員會內務副會長吳嘉兒於會後指出，張仁良在對話中避重就輕回應問題，例如被問到是否認同警察濫用暴力時，沒有直接回應，表示感受不到校長誠意，亦不願意到遊行中接觸學生。

有教職員問到，校長會否以大學名義主動邀請政府問責官員舉辦理性討論對話，張仁良指不介意再次去信特首作橋樑，「行第一步一定會行」。

張仁良又指出，不希望再見到催淚彈，希望社會回復平和，現時擔心如何「收科」，認為暴力升級解決不到問題，需要溝通對話和聆聽。張仁良舉法國黃背心運動為例，指法國總統舉辦大辯論與人民溝通才得以平息，學生就此質疑，香港政府並非民主選出，情况不同。張仁良指出，認為香港特首應以香港市民謀福祉為己任，被問到林鄭月娥有否做到此責任，他說：「我諗佢都一貫抱住呢個宗旨。」

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