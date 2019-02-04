【接機集會．多圖．短片】市民製數萬貼紙派發　批機管局管制進出機場擾民 (16:48)

【14:54】網民發起一連三日「萬人接機」機場集會，逾百市民身穿黑衣下午1時起坐在一號客運大樓接機大堂。有市民自發帶來多款有關反修訂《逃犯條例》風波的文宣，又大喊「五大訴求，缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號，集會並無向警方申請不反對通知書，但強調是和平、理性、非暴力。有份製作的陳先生表示，上次7月26日機場集會非常和平，相信今次集會亦會如此，不會阻礙旅客出境或衝閘，認為機管局實施機場進出的管制「擾民」。至下午2時半，集會參加者同唱《Do you hear the people sing》。

相關報道：上海嫁到台灣旅客批港警如公安 英夫婦取文宣擬向兒子講解

陳先生自發製作5款圓形貼紙，每款12,000個，分別以6月12日集會、催淚彈、6月16日遊行、向警總掟雞蛋、黃雨傘人作主題。他在機場派發貼紙，協助旅客認識反修例風波，希望藉此得到各地人士支持，他未來兩日都會到機場聲援集會。

陳先生身旁的Tiffany幫忙剪貼紙，她早前因為要上班，沒有出席遊行，今日放假特前來支持，打算留守至晚上。她周一（5日）有參與罷工，認為當日的罷工非常成功，「不合作運動」更成功癱瘓港鐵，「如果不癱瘓，政府會繼續漠視民意，阻住市民一日，換來下一代自由」，她希望之後會有第二輪罷工。

對於機管局罕有實施機場進出管制，只准許持有24小時內離港機票或登機證的旅客或機場員工進入一號客樓大樓旅客登記大堂。有旅客表示擔心會導致大排長龍，所以提早3小時出門，而今日進入登記大堂非常順暢。

林太與兒子到台灣旅行，預早1小時出門。她認為新措施有助保障出境人士安全，覺得做法無問題，又希望反修例集會保持和平、理性，否則爆發混亂、衝突反而節外生枝，令公眾難以聽到示威者的訴求。

逃犯條例 接機集會 相關報道：

譚文豪：或違機場附例 姚思榮：不影響旅客市民問題不大

機場T1登記大堂3天限進出 應對網民發起集會 須持登機證工作證

逃犯條例 相關報道：

本港首份記者接觸催淚彈後遺研究 逾96%有呼吸系統症狀

天水圍煙霧彈案 被告准保釋外出

警反對周日北角遊行 只准維園集會

加拿大提升香港旅遊警示至「高度警戒」