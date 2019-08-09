【逃犯條例】學生攝記中彈畢業生一度被扣　珠海學生會不滿校方未表態 (14:45)

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珠海學院其後向師生及校友發信指出，當晚事發後不久，學校已立即跟進並慰問黎家威的傷勢，並於翌日與他見面；又指出，因其病情及討論事項屬個人私隱，校方未有在facebook專頁透露詳情，對引起同學和校友關注感到抱歉，於徵得黎家威同意後才向大家報告。

珠海學院昨日（8日）於facebook發出「給珠海師生及校友的信」，內容提到當晚事發後不久，學校管理層及新傳系教師已立即跟進，並慰問黎家威的傷勢，惟準備派代表到醫院探望及提供協助之際，得悉黎家威在家人陪伴下準備出院；又稱翌日與黎家威見面，黎家威傷口縫了三針，其餘身體部位未有大礙，但偶然感暈眩及傷口疼痛，稍後亦需檢查。

校方稱，當日為黎家威的後續醫療事宜提供意見，亦討論相關法律及保險問題、安排輔導員提供心理輔導服務等。校方已承諾，未來會為黎家威提供包括法律上的一切其他支援。

校方指出，關注到近日社會事件升溫，校方一如既往尊重不同政治立場，希望各方保持克制，理性討論以化解當前困局，並呼籲各界尊重新聞及採訪自由。

學生會臨時行政委員會質疑，校方在公開信中完全沒有就事件表態，視學生和校友意見為無物，強行平息事件，有感校方敷衍了事而表示非常憤怒。委員會又指出，事件發生之初只有委員會發表聲明，望校方能檢討危機處理速度。委員會譴責校方對事件的處理手法，並要求校方發聲明譴責警方行為。至於早前提及的集會，委員會仍在商討。

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