已婚漢認向同一女子三度露械　押後判刑索心理精神報告 (14:16)

育有成年女兒的已婚漢三度於灣仔修頓遊樂場外向同一女子「露械」，他今（9日）在東區裁判法院承認3項有違公德行為罪控罪，押後至本月23日判刑。裁判官表示，雖未能肯定女事主為被告的鎖定目標，但被告在過馬路時一直露械，其心理或精神可能出現問題，下令他還押以索取精神、心理及感化報告。
被告伍偉棠（58歲）報稱無業，居於案發地點軒尼詩道附近。控罪指出，被告在4月30日、5月2日及5月3日，於灣仔軒尼詩道130號修頓遊樂場外斑馬線作出性質猥褻、淫褻或令人憎惡的有違公德的行為，即將其陰莖暴露給X。
辯方求情稱，被告與妻子育有一名24歲女兒。被告曾任保安員，一年前患上大腸癌後停止工作，現正接受術後化療，每月有2000元傷殘津貼。辯方續稱，被告曾於1981年及1982年有相關刑事紀錄，但被告於本案坦白承認控罪和有悔意，亦明白錯在一時衝動，希望法庭考慮到被告身患癌症，能以非監禁式刑罰處理。
裁判官表示，案情指出被告於連續時間內，在同一時間和地點，向同一人作出露體行為；縱然未能肯定X為被告的鎖定目標，但被告於過馬路時一直露械，其心理或精神可能出現問題；加上被告有相關案底，需連同此因素考慮判刑可能性。案件押後至8月23日判刑，以索取精神、心理和感化令報告，其間被告由懲教署看管。
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