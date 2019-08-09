【接機集會】譚文豪：或違機場附例　姚思榮：不影響旅客市民問題不大 (14:10)

機管局今於一號客運大樓實施管制，只准持有24小時內離港機票或登機證及有效旅行證件的離境旅客，或持有身分證明的機場員工進入登機大堂的行段。譚文豪今早在商台節目稱，同類安排甚少出現，但因是次集會沒有不反對通知書，亦不是由機場員工發起，發起人或不熟識機場附例，故對安排表示諒解。旅遊界立法會議員姚思榮認為安排合適，能避免示威者與旅客發生衝擊。

譚文豪表示，上次機場集會大致和平有序，但認為有可改善之處，呼籲示威者要以正確的手法向遊客傳遞信息。他指出，上次集會中示威者高叫的英文口號不多，旅客未必能聽明白，甚至會因此受驚，不願意接收單張及其他相關資訊；反而有示威者當「連儂人」，身上貼滿便利貼，吸引旅客留意及拍照，主動接收資訊。

姚思榮表示，若集會和平理性，不影響旅客及市民自由活動如進出及問詢就沒有太大問題。

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