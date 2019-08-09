【逃犯條例】天水圍煙霧彈案　被告准保釋外出 (13:30)

被告盧俊希（23歲）報稱任職起重機司機，控罪指他於天瑞邨一單位中，明知而管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和糖。被告今日由大律師郭憬憲代表。

對於裁判官水佳麗上次拒絕被告保釋時，提到目前社會氛圍。辯方今表示，若將社會氛圍作為批核保釋考慮因素之一，希望法庭作為「定海神針」，在現時社會氛圍動蕩時，謹守法律原則辦事，不會因氛圍而有所改變。

署理主任裁判官徐綺薇表示，因應本案案情，可預見控方需一段時間調查及檢驗證物，以及尋求法律意見，被告或長時間失去自由，考慮到被告初次被檢控，批准他以3000元保釋，須遵守宵禁令，晚上10時至早上6時留在報稱住址、每周往警署報到、不得離港。另外，被告不得查閱、發放、談論煙霧彈資訊，及不得製造煙霧彈，向代表律師索取法律意見時則不在此限。親友得悉被告獲批保釋，喜出望外。

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