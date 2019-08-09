【逃犯條例】本港首份記者接觸催淚彈後遺研究　逾96%有呼吸系統症狀 (13:50)

急症科醫生鄺葆賢、杏林覺醒、港大醫科生、人權監察聯同民權監察，收集了超過170名前線記者過去兩個月接觸催淚氣體後的症狀作統計。今日（9日）發表初步研究結果顯示，7‧28上環清場後，96.2%前線記者有呼吸困難、久咳和咳血等呼吸系統症狀；72.6%有出疹、發紅和痕癢等皮膚症狀；53.8%有持續流眼水、眼睛腫痛等眼睛症狀；40.6%有肚瀉、肚痛、嘔吐等腸道症狀。

團隊比較7‧28和6‧12警方清場後記者的腸道後遺症，7‧28的相對風險較6‧12的高出1.6倍，在統計學上有顯著差別，更有記者出現二度燒傷情況。團隊相信後遺症愈見嚴重，可能與警方施放催淚彈的數目和頻率、催淚彈濃度、施放的方式、施放多次所造成的累積傷害等有關。

市民吸入催淚氣體 個半月後仍患支氣管炎

研究成員之一、港大五年級醫科生黃卓鵬指出，有6‧12當日被困中信大廈外的一名市民，他接觸催淚彈後10日開始，連日持續咳嗽、痰多、氣喘、嘔吐，服食中藥後未見起色，7月中再向西醫求診後確診肺炎和支氣管炎，服食抗生素後至今仍有支氣管炎，幾日前再照X光，發現仍患支氣管炎。黃卓鵬表示，由此可見催淚彈後遺症可持續1.5個月，是否有更持久的後遺症未知，促警方不應將香港市民當做實驗白老鼠。

在記者會上不停咳嗽的民權監察發言人王浩賢說，自己以觀察員身分到衝突現場，在7‧21和7‧28警方清場時放催淚彈時，雖然有戴上防毒口罩，但持續咳嗽的情況已持續一個星期。

研究團隊指出，警方自2014年記多番淡化催淚氣體的生理影響指只會造成短暫刺激反應，但國外多項研究已指出催淚氣體可帶來長遠影響。團隊呼籲警方停止濫用「化學武器」和過期「化學武器」、全面交代每場示威中使用的「化學武器」的準確數量、成立獨立調查委員會審視警方所使用的武力、政府回應市民訴求平息紛爭、呼籲國際社會關注香港警方使用「化學武器」。

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