佔旺女村長涉襲醫院保安及阻差　案件押後10月再訊 (13:41)

被告畢慧芬（22歲），暫毋須就兩項控罪進行答辯，另控方申請將「抗拒警務人員」罪修訂為「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪，辯方不反對修訂，但庭畢慧芬對修改控罪表現激動，需休庭5分鐘。

辯方稱，被告現任兼職餐廳員工，與父母和哥哥同住。裁判官批准被告繼續保釋外出，但將定期到警署報到時間由晚上6時至10時，推遲至凌晨12時，次數由每星期5次改為3次，逢星期一、三、五到青衣警署報到，其餘保釋條件不變。

據悉，畢慧芬今年7月10日與男性朋友到瑪嘉烈醫院欲取醫生證明書證明適合絕食但被拒，畢慧芬當時表現激動並涉以左拳打在場鄺姓女保安員左面頰，警員到場要求畢慧芬出示身分證，畢慧芬拒絕並叫警員離開，同日被捕。畢慧芬在警誡下稱，當時是不小心撞到保安員，不交出身分證也不是問題。

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