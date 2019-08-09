回應何君堯就議辦被毁索償　譚凱邦︰無中生有　不懼怕誣告 (16:09)

譚凱邦強調，他整個過程皆在荃豐中心商場地下入口向街坊解說7‧21元朗襲擊事件，以及呼籲表達意見人士應秉持和平理性非暴力原則，各傳媒的直播片段可清晰見到。他又重申，任何意見表達的行動並沒有「大台」，不存在誰煽惑誰，而令大量市民聚集何君堯辦事處的原因，是何君堯讚賞元朗恐擊的「白衫」社團人士，相信市民的眼晴是雪亮的。

【12:48】立法會議員何君堯位於荃灣荃豐中心的辦事處7月22日遭市民包圍抗議，辦事處的玻璃其後被撞破，全幅玻璃塌下，閉路電視亦被拆除。何君堯事後在社交網站指摘一群黑衣暴徒受荃灣區區議員譚凱邦煽惑，大肆破壞其辦事處。他昨日（8日）入稟區域法院控告譚凱邦，要求譚凱邦賠償損失。

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原告為何君堯，被告為譚凱邦。入稟狀指出，被告涉嫌串謀及或煽惑他人，非法侵入和破壞其辦事處，形容被告及或其同謀者別有用心地對原告的人身安全構成威脅，致原告有感自己的生理和心理安康受威脅，要求被告賠償相關損失，以及支付訟費，入稟狀未有註明賠償的金額，亦沒註明事發日期。

翻查報道，譚凱邦事發後一日曾發聲明指出，不認同何君堯指稱他煽惑示威者破壞辦事處的言論，又稱現時抗爭沒「大台」，不存在誰煽惑誰，當日大批人到場，和絕大部分港人一樣，對元朗襲擊事件感憤怒和震驚，以及不認同黑社會肆意攻擊普通市民。

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