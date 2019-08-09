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【逃犯條例】加拿大提升香港旅遊警示至「高度警戒」 (12:15)

繼新加坡、澳洲和美國後，加拿大昨（8日）亦提升對香港的旅遊警示至「高度警戒」級別，由於香港出現多場大型遊行示威，呼籲國民遊港時提高警覺。

加拿大政府指出，香港自6月9日以來，在港九新界出現連串大型政治示威，雖然大部分行動都事先張揚，但一些獲許可或未經許可的示威，可以在沒有預先通知下進行，並快速擴散示至包括遊客區，導致道路封閉，影響交通及商業運作，而最近的示威更導致港鐵站、機場快線、巴士服務及港澳碼頭暫停運作。加拿大政府又稱，暴力活動多在晚上發生，部分導致有人嚴重受傷，當局使用了僱淚氣體及其他人潮管制措施，亦曾發過示威者被反對者隨機襲擊事件。

此外，美國周三（7日）提升對港旅遊警示至第二級別，形容香港出現內部動盪，呼籲美國公民在香港活動時需要謹慎；澳洲亦在周三提升香港旅遊警示至「高度警戒」。新加坡則於7月26日更新對香港發出的旅遊警示，提醒國民以免在示威活動期間前往相關地區。

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