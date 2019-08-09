【逃犯條例】大埔遊行發起人今上訴　質疑警因區議會施壓發反對通知書 (11:25)

陳凱興指出，過去三次會議均與大埔警區成功達成共識，警方亦曾透露今次獲批不反對通知書的機會極高，他對警方最終的決定感到非常錯愕。他續稱，警方說主辦方未能提供適當措施防止暴力示威者混入遊行，惟早前已與警方協調，承諾部署100名糾察維持現場秩序，他認為防止暴力、犯法的行為是警方的責任，並非由民間組織處理。

陳凱興提到日前有15名大埔區議員聯署，以廣福球場不適合作終點解散為由反對今次遊行，而警方亦在反對通知書指終點未獲康文署批准，惟有關地點是警方的提議，認為警方最終反對遊行的決定與區議會施壓有關。

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