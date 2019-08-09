【逃犯條例】外交部駐港公署斥美國務院污衊華泄外交官信息 (17:39)

【17:35】外交部駐港公署發言人下午回應美國國務院發言人的言論，斥其是對中方的公然詆毀和誹謗，指摘美方言論「毫無根據地污衊中國政府泄露了有關信息」，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方再次嚴正要求美方遵守國際法和國際關係準則，停止干涉別國內政、損害別國主權安全。
【09:41】香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰周二（6日）與美國駐港澳總領事館政治部主管Julie Eadeh在金鐘會面，外交部駐港公署周四（8日）稱，據報道，美國駐港總領館官員接觸「港獨」組織頭目，緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，要求停止插手香港事務。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周四反駁中方的說法，並指摘其泄露美國外交官的個人信息。
對於外交部駐港公署提出嚴正交涉。奧塔格斯會見傳媒時表示，美國的外交官正履行其職責，並讚揚Julie Eadeh的工作，稱這亦是美國外交官每日在世界各地的日常工作。奧塔格斯說︰「我不認為泄漏美國外交官的私人信息、相片及其孩子的名字是正式的抗議，這是『一個惡棍政權（a thuggish regime）』會做的事情，非負責任的國家所為。」
本港多家媒體周三（7日）報道黃之鋒與羅冠聰在金鐘一間酒店與美國駐港澳總領事館政治部主管Julie Eadeh會面，其中《大公報》報道更詳列有關Julie Eadeh及其丈夫的背景和相片等資料，以及其兩名兒子的姓名。
（法新社/路透社）
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