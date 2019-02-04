【逃犯條例】PTU警員黃大仙失通訊器　鐵路警荔景站失伸縮警棍 (22:26)

反修訂《逃犯條例》風波持續，周日（4日）將軍澳遊行及港島西集會後，凌晨觀塘、黃大仙、美孚、天水圍等多處有人示威；周一（5日）早上又有全港不合作運動及罷工集會。一名警察機動部隊（PTU）警務人員於5日凌晨約2時，在黃大仙一帶執勤時遺失一部警察通訊器；另一鐵路警區警務人員同日早上約9時，在港鐵荔景站執勤時遺失一支伸縮警棍。
警方表示，得悉器材遺失後在現場搜尋並展開調查，惟暫未有發現。案件列「遺失政府財物」，由涉事者所屬單位跟進。遺失的警察通訊器已被終止服務及已失效。警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即交到就近的警署。
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