【逃犯條例】周六大埔遊行警發反對通知書　發起人將上訴：警違「獨立考慮每個申請」說法 (21:59)

陳凱興表示，警方反對遊行的理由並不合理；警方臚列過去兩個月的遊行及集會，說以上活動期間或之後均發生衝突；他認為警方的決定有違他們在今午（8日）記者會表示會獨立考慮每個集會或遊行申請的說法。

警方又表示，15名大埔區議會主席、副主席及議員就周一（5日）大埔大型集會後的情况，強烈要求警方不批准遊行。陳凱興質疑為何區議員的意見可凌駕市民受《基本法》保障的合法權利。

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