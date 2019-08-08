騎馬人墮馬亡　醫生：送院已腦部重創臨牀判斷腦幹死亡 (20:35)

根據案發現場閉路電視顯示，莫振華早上約5時53分發生意外。保安控制主任余翹恩供稱，5時57分得悉意外後，致電救護車熱線，並派另一名保安在馬場的沙田會所等候消防車抵達，再以踏單車方式帶領消防車前往涉案馬房。

率先抵達現場為消防員，案發時為見習消防隊長梁均維供稱，消防於5時57分收到控制中心指示前往現場，其手表顯示他於6時04分接觸到傷者，先讓莫振華戴氧氣罩及固定頭部。

救護車主管陳仲銘供稱，接報時得知有人被馬壓住，6時11分接觸到傷者（閉路電視時間顯示為6時13分），即約案發後近20分鐘，形容莫振華當時沒有語言和活動能力，對痛楚有反應，口邊和衣物胸部位置有血漬，呼吸有困難，需要氧氣協助呼吸，約6時27分送抵沙田威爾親王醫院搶救。

急症室醫生陳兆華稱，莫振華完全昏迷，1.5小時後進行開顱手術，之後送到深切治療部，翌日下午2時半證實腦幹死亡。深切治療部醫生黃維達稱，莫振華頭部骨折，肉眼上能看到腫脹，臨牀上已判斷莫振華腦幹死亡，情況不能逆轉。聆訊下周二（13日）繼續。