【逃犯條例】網民擬一連三日機場集會　機管局限制進入一號客運樓登記大堂 (20:21)

文件指出，實施進出管制期間，持有將於24小時內離港機票或登機證及有效旅行證件的離境旅客，或持有身分證明如機場禁區通行證的機場員工，才可進入一號客運大樓旅客登記行段。

警方今日表示，留意到有關消息，強調機場範圍受法律規管，而警方暫未接獲集會申請，相關團體或人士需知會警方。警方呼籲參與集會者守法，切勿滋擾旅客及擾亂秩序。

警察公共關係科總警司謝振中表示，機場人流密集，雖然過去機場集會較和平，但過去一周示威暴力行為愈趨激烈，留意到有國家已經提高對本港的旅遊警示，因此呼籲如果有人在機場發起集會，須和平守法，不要作出滋擾行為，騷擾機場秩序。他亦呼籲如有市民計劃明日至周日（11日）要外遊或回港，需密切留意機場消息。

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