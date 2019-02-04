【逃犯條例】外交部指摘會晤「港獨頭目」　美領館否認「示威背後外國勢力」指控 (20:10)

香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰周二（6日）與美國駐港澳總領事館領事、政治部主管Julie Eadeh在金鐘會面。外交部駐港公署今日發稿稱，有媒體報道美國駐港總領事館官員接觸「港獨」組織頭目，公署有關負責人緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，要求美方就此澄清。美國駐港澳總領館發言人回覆《明報》查詢指出，美方代表一向廣泛地與港澳各界人士會面，並斷然拒絕有關示威背後有外國勢力的指控。
外交部駐港公署有關負責人強調，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，強烈惇促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，立即與各種反中亂港分子劃清界限，立即停止向違法暴力分子發出錯誤信號，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。
美國駐港澳總領事館發言人回應指出，領事當日亦有與建制派和民主派立法會議員，以及美國商界會面。發言人指出，香港現時的示威反映香港人的情緒，以及他們對於香港自治受到侵蝕的廣泛關注。他們又拒絕示威背後有外國勢力的指控，表示不可能認為數以百萬人可以被操縱去爭取自由和公開的社會。
總領事館發言人指出，香港政府尊重《中英聯合聲明》所載的言論和集會自由十分重要，以及中國政府尊重香港的高度自治。他們強調，譴責暴力和促請各方克制，但仍支持香港的言論與和平集會的自由。
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