李東海小學教師墮斃　校董會通過即時解僱校長 (19:21)

蘇祐安轉述委員會調查報告稱，事件起因涉及多種因素，其中包括校長管治方式、校內工作氣氛、林老師情况和學校管理問題。蘇祐安表示，校長羅婉儀管理方式不理想，未符教育專業操守的應有表現，舉例羅婉儀與同事溝通和協作上未能達標，校政事宜亦未有充分諮詢。

調查委員會就事件提出19項建議，當中包括校董會要向所有員工明確承諾管理層推動尊重文化，絕不容許利用權力欺壓同事，違者必須為其不當行為負責，以及改善申訴機制等。

被問到為何不接納校長羅婉儀的有條件辭職，而是即時解僱，蘇祐安解釋，校董會認為羅婉儀需對事件承擔責任，若接納辭職「未能夠反映足夠的承擔」，故大多數通過即時解僱。至於校長一職，蘇祐安表示會向教育局申請署任安排，而在未聘請到新校長前，相信現時署任校長的校內聯課活動主任曾玉蓮會暫時署任。

教育局表示，已收到學校呈交的調查報告。據初步了解，獨立調查委員會認為事件發生是多種相關因素同時出現的結果，並就制訂溝通政策、修訂投訴機制、關注精神健康、發揮校董職能、監察校務發展等範疇向法團校董會提出多項建議。局方會詳細研究調查報告，亦會要求學校法團校董會提交跟進方案，特別是如何落實獨立調查報告的建議，改善學校的管治，教育局亦會繼續為校方提供適切支援和意見。

教育局又稱，已收到學校法團校董會解僱校長的通知，會適切地跟進有關事宜，並繼續與學校緊密聯絡，確保學校運作暢順。

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